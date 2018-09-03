Мужчина попытался напасть на сотрудника СКР в Москве

Мужчина попытался напасть на сотрудника СКР в здании Головинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России в Москве. Злоумышленник задержан.

В здании Головинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России мужчина попытался напасть на сотрудника СКР. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отдел, в котором произошел инцидент, расположен по адресу: улица Большая Академическая, дом №63. В настоящее время злоумышленник задержан.

О том, при каких обстоятельствах было совершено нападение, не говорится. Ведется проверка обстоятельств инцидента.