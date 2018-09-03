В Москве разыскивают подозреваемых в разбойном нападении со стрельбой

В Москве объявлен план "Перехват" в связи с розыском подозреваемых в совершении разбойного нападения со стрельбой на Варшавском шоссе.

В столице введен план "Перехват" в связи с розыском подозреваемых в разбойном нападении на Варшавском шоссе. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Варшавском шоссе в районе дома 129 произошла перестрелка между двумя группами людей. С места происшествия участники конфликта скрылись на автомобилях Mercedes и Cadillac", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МВД столицы сообщили о разбойном нападении по указанному адресу. В ведомстве рассказали, что сообщение о стрельбе поступило в полицию около 16:10. Неизвестные открыли огонь во время совершения сделки.

"По предварительным данным, несколько злоумышленников выстрелили из неустановленного оружия в сторону двух мужчин во время передачи крупной суммы денег. После этого подозреваемые отняли деньги и скрылись на легковых автомобиля. По городу введен план "Перехват", - отметили в МВД.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливается размер материального ущерба.