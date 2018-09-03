Лукашевич: никакой реакции от ОБСЕ на убийство Захарченко не последовало

Никакой реакции "не прошло со стороны руководства ОБСЕ" на убийство главы ДНР Александра Захарченко. Об этом заявил постпред России при организации Александр Лукашевич. По его словам, само покушение подтверждает нежелание Киева добиваться договоренности в рамках минского переговорного процесса.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко подтверждает нежелание украинской стороны добиваться договоренности в рамках минского переговорного процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Думаю, что нынешний террористический акт - еще одно подтверждение тому, что украинская сторона не готова и не желает добиваться договоренности в рамках минского переговорного процесса. Именно поэтому очень давно буксует работа контактной группы, именно поэтому мы неоднократно говорили и говорим, что главная причина ступора в переговорном процессе - это открытый и намеренный саботаж Киевом минских договоренностей", - отметил Лукашевич.

Кроме того, Лукашевич подчеркнул, что никакой реакции на это событие "не прошло со стороны руководства ОБСЕ".

"Никаких заявлений ни со стороны руководителей исполнительных структур этой организации, ни слова не сказано и специальным представителем действующего председателя в контактной группе господином Сайдиком, а также главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ господином Апаканом", - отметил Лукашевич.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Власти ДНР признали случившееся терактом и обвинили в причастности к убийству главы республики киевские власти. В воскресенье Захарченко был похоронен с воинскими почестями. Проститься с ним пришли более 120 тысяч человек.