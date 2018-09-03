МИД: Россия не будет реагировать на продление санкций ЕС

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что Москва не будет реагировать на продление санкций Евросоюза.

Россия не будет обращать внимания на продление санкций Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Олега Сыромолотова.

"Сейчас есть уже масса стран, которые понесли материальные потери. Во многих странах идут разговоры, что санкции надо отменять. Будут они, не будут - в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимание на эти санкции не будет", - сказал он.

Ранее источник в Совете ЕС сообщил, что послы 28 стран союза согласовали продление индивидуальных санкций против России на полгода. 5 сентября это решение будет утверждено на официальном плановом заседании постпредов ЕС "Корепер".