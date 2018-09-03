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В Донецке на российского военного корреспондента напали в прямом эфире

18:27
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

На военного корреспондента Семена Пегова напали во время прямого включения из Донецка. Журналист отметил, что обстановка в городе после убийства Александра Захарченко нервная.

На военного корреспондента Семена Пегова напали в Донецке во время прямого включения для программы "Время покажет" на Первом канале, сообщил TVC.ru.

Журналист вел прямой репортаж из Донецка о ситуации в городе после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Корреспондента выхватили из кадра. Через некоторое время Пегов вернулся, в то время как на заднем плане продолжалась потасовка. 

"Все нормально. Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами", - заявил в журналист.

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Семен Пегов
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