Рогозин назвал внутреннее воздействие основной версией повреждения "Союза"

Версия преднамеренного воздействия на обшивку корабля "Союз" в космосе является одной из основных, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Версию о попадании микрометеорита специалисты отмели.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия госкорпорации проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз". Об этом сообщает РИА Новости.

"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", - подчеркнул он.

По его словам, "дело чести РКК "Энергия" найти, кто это сделал". Было ли это браком или преднамеренными действиями.

"Сейчас нужно понять, откуда все появилось, в чем причина. Фамилию и имя хотелось бы узнать. Узнаем, это точно", - приводит его слова ТАСС.

При этом, версию о попадании микрометеорита в корабль специалисты отмели.

В конце августа на МКС произошла внештатная ситуация. На корабле "Союз" зафиксировали утечку воздуха и резкое падение давления. Исследовав все модули, экипаж обнаружил небольшую трещину.

Мнение российских космонавтов и американских специалистов разделились - одни предлагали подождать сутки, а в российском ЦУП заявили о необходимости срочного ремонта. Вечером 30 августа российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.