Подозреваемый в убийстве полицейского отверг свою вину

В Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского. Дерзкое преступление произошло в ночь с воскресенья на понедельник на одной из станций метро в центре столицы. По данным следствия, 23-летний сотрудник правоохранительных органов был смертельно ранен после того, как остановил подозрительного мужчину для проверки документов. Задержать злоумышленника удалось по горячим следам.

Ранее несудимого 43-летнего Нурлана Муратова задержали по горячим следам по подозрению в убийстве полицейского. Мужчина то ли моментально стал испытывать проблемы с русским языком, хотя в Москве проживает больше 10 лет, то ли еще не протрезвел после вчерашнего. Возможно, именно за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте Муратова и остановил сержант Андрей Райский. Это произошло в ночь на 3 сентября на станции метро "Курская", передает "ТВ Центр". После этого живым полицейского больше никто не видел.

"По данным следствия, поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро "Курская" обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы. Установлено, что ранее сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов", - сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления Следственного комитета России по г. Москве Юлия Иванова.

Следствие восстановило примерную картину произошедшего. После остановки для проверки документов Муратов попросил полицейского сопроводить его в уборную. Там он каким-то образом завладел табельным оружием и выстрелил сержанту в голову. Андрей Райский скончался на месте.

У задержанного своя версия произошедшего. Вину в убийстве он полностью отрицает.

"Менты поймали меня, документы спросили, ко мне подошел, я стоял около двери. Мне сказали стоять дверь. Я стоял дверь. А потом он внутрь зашел, стрельба, я слышал один раз. Стрельба слышал. Да я правду говорю", - заявил Муратов.

Камеры видеонаблюдения, установленные в столичной подземке, зафиксировали первые минуты после убийства. Одетый в светлую куртку с красными полосками, белые кепку и кроссовки мужчина разговаривает с уборщицей, показывает ей на помещение в углу платформы. Когда женщина пошла к подсобке, подозреваемый сел в прибывший поезд и уехал. В этот же момент сотрудница метрополитена, видимо, увидев тело сотрудника полиции, бросается за помощью. По некоторым данным, следствие располагает показаниями уборщицы о том, что она услышала хлопок из уборной, после чего оттуда выбежал подозреваемый.

Андрей Райский на службу в полицию пришел три года назад. И роковая смена должна была стать последней именно на этой станции. Он уже подал рапорт об увольнении, чтобы перевестись поближе к дому. Андрею Райскому было всего 23 года. У него остались жена и сын.

Лилия Акиньшина, Анна Пешехонова, Александр Званцев, "ТВ Центр".