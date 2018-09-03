ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину доложили об итогах борьбы с паводком в Амурской области

19:44
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Владимир Путин поручил врио губернатора Амурской области Василию Орлову держать на контроле выплаты пострадавшим от паводка. Тот рассказал президенту, что деньги "частично дошли".

Владимир Путин намерен поручить Минтрансу и правительству проработать вопрос о субсидировании авиаперевозок в Амурской области. Президент заявил об этом в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Василием Орловым, передает "ТВ Центр".

Тот обратил внимание президента на высокие цены на авиабилеты. По словам Орлова, из 171  субсидированного маршрута в стране на Амурскую область приходится только один. Глава региона попросил помочь сделать более доступными для местных жителей авиарейсы, связывающие Благовещенск с крупнейшими городами Сибири и Урала.

Обсуждалась также проблема переселения людей из ветхого и аварийного жилья. В основном, это касается жителей поселков, прилегающих к БАМу. Как отметил исполняющий обязанности губернатора, уже  переселено около половины тех, кто нуждается в замене жилья - 5 тысяч человек.

Василий Орлов также рассказал президенту о ликвидации последствий паводка в регионе и организации денежных выплат пострадавшим от наводнения.

Василий Орлов: "Частично дошли. Там порядка 60 тысяч рублей. В том случае, если в дома поступила вода, 60 тысяч рублей мы выплачиваем: часть, 30 тысяч рублей, – это средства муниципальных бюджетов, 30 тысяч – это областной бюджет".
Владимир Путин: "У вас вода уже ушла?"
Орлов: "Да, поэтому мы сейчас можем констатировать уже по факту, сколько было повреждено домовладений. Специальные комиссии созданы, актируют ущерб, который был нанесен стихией".

Новости по теме
Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов
Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение