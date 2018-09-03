Путину доложили об итогах борьбы с паводком в Амурской области

Владимир Путин поручил врио губернатора Амурской области Василию Орлову держать на контроле выплаты пострадавшим от паводка. Тот рассказал президенту, что деньги "частично дошли".

Владимир Путин намерен поручить Минтрансу и правительству проработать вопрос о субсидировании авиаперевозок в Амурской области. Президент заявил об этом в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Василием Орловым, передает "ТВ Центр".

Тот обратил внимание президента на высокие цены на авиабилеты. По словам Орлова, из 171 субсидированного маршрута в стране на Амурскую область приходится только один. Глава региона попросил помочь сделать более доступными для местных жителей авиарейсы, связывающие Благовещенск с крупнейшими городами Сибири и Урала.

Обсуждалась также проблема переселения людей из ветхого и аварийного жилья. В основном, это касается жителей поселков, прилегающих к БАМу. Как отметил исполняющий обязанности губернатора, уже переселено около половины тех, кто нуждается в замене жилья - 5 тысяч человек.

Василий Орлов также рассказал президенту о ликвидации последствий паводка в регионе и организации денежных выплат пострадавшим от наводнения.

Василий Орлов: "Частично дошли. Там порядка 60 тысяч рублей. В том случае, если в дома поступила вода, 60 тысяч рублей мы выплачиваем: часть, 30 тысяч рублей, – это средства муниципальных бюджетов, 30 тысяч – это областной бюджет".

Владимир Путин: "У вас вода уже ушла?"

Орлов: "Да, поэтому мы сейчас можем констатировать уже по факту, сколько было повреждено домовладений. Специальные комиссии созданы, актируют ущерб, который был нанесен стихией".