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Собянин открыл образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ

19:46
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

На ВДНХ Сергей Собянин открыл уникальный центр "Техноград". Это крупнейший в стране досугово-образовательный комплекс. В нём люди любого возраста смогут обучаться различным профессиям - от повара до программиста.

На смену вездесущему фастфуду в Россию приходит новое направление – слоуфуд, то есть "медленная еда". Люди хотят наслаждаться пищей, а не перекусывать на бегу. Формат небольших, но изысканных ресторанов здорового питания приобретает огромную популярность в Москве, передает "ТВ Центр". А значит, столице нужны профессиональные повара. 

Стать кондитером или бариста, дизайнером или программистом, разработчиком или оператором беспилотников — больше 40 самых востребованных профессий теперь можно освоить на ВДНХ в образовательном центре "Техноград". Его посетил мэр Москвы Сергей Собянин. 

"Вы можете прийти и ознакомиться с различными профессиями, просто посмотреть, как это работает. Можете получить краткосрочные курсы  повышения квалификации, можете получить полноценную профессию. От повара до программиста. И все эти профессии собраны на одной открытой всем площадке", - заявил Собянин.

"Техноград" — образовательный город. Пять корпусов – пять направлений: сервис, цифровые, креативные технологии, городская инфраструктура и промышленность. За каждой мастерской закреплено конкретное предприятие. В классах — новейшее оборудование. Все преподаватели — практикующие специалисты. 

Найти свое призвание или просто овладеть новыми навыками ради удовольствия, никаких ограничений по возрасту. Светлана Андрус на пенсии решила заняться ландшафтным дизайном. Скоро у подъезда появится свой цветник и водоем.

"Теперь мы знаем, как это именно делается. Не просто вырыть ямку, а что первое, что второе проложить", - говорит женщина.

После мастер-класса Светлана Борисовна отправится на курсы операторского искусства и актерского мастерства, такие тут тоже имеются. Весь сентябрь образовательные программы доступны бесплатно. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте.

Виктор Прокушев, Владимир Черных, Василий Батурин, Валерий Белинскийи Александр Ивановский. "ТВ Центр".

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Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
Досугово-образовательный комплекс "Техноград"
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