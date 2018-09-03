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Порошенко намерен до конца месяца расторгнуть договор о дружбе с Россией

19:21
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Президент Украины Петр Порошенко намерен до 30 сентября направить России уведомление о прекращении договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве 1997 года.

Президент Украины Петр Порошенко намерен до 30 сентября уведомить Россию о прекращении Большого договора. Об этом сообщил "Интерфакс"

"Я подчеркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением", - заявил Порошенко на встрече с лидерами фракций Верховной Рады.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. В 2008 году его действие было продлено на 10 лет. Ранее о намерении уведомить Россию о выходе из договора сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

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