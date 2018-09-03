Приоритетной версией убийства Захарченко остается диверсия украинских спецслужб

Специалисты ФСБ России помогают коллегам из ДНР в расследовании убийства Александра Захарченко, сообщил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа. По словам чиновника, ответственность за организацию покушения на главу ДНР, вероятнее всего, лежит на украинских спецслужбах. Александр Захарченко был убит в пятницу в результате взрыва в центре Донецка.

Подходить с камерой к кафе, где погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, ближе, чем на 20 метров, не разрешают – территория оцеплена и находится под охраной, рассказал "ТВ Центр". На протяжении всего дня здесь работают следователи, которые перебирают обломки и внимательно изучают каждый метр места происшествия.

Расследовать преступление помогают сотрудники Федеральной службы безопасности России и Следственного комитета. Кроме главы ДНР погиб охранник. Его фотографию тоже принесли на импровизированный мемориал рядом со взорванным кафе. Людей, которые хотят почтить память погибших, сюда пропускают без проблем. Несколько пострадавших – всего их было девять – все еще под наблюдением врачей. Их разместили в донецком Институте неотложной и восстановительной хирургии. Люди получили минно-взрывные травмы – это ожоги и контузия.

"У нас остаются пять пострадавших. Состояние средней тяжести, находятся под наблюдением, ждем выздоровления. Мы ждем их выздоровления", - рассказала заместитель главврача по медицинской части Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Лариса Третьякова.

Уже установлено, что фугас был направленного действия, и был спрятан в люстре – в кафе они были сделаны из обрезанных наполовину железных бочек. Следователям придется выяснить, каким образом диверсантам удалось незаметно установить заряд. Возможно с ними сотрудничал кто-то из окружения Захарченко.

"К настоящему времени создан оперативный штаб ДНР, который ведет расследование данного теракта. Самой приоритетной версией является версия, что в данном теракте замешаны украинские спецслужбы, целью которых является дестабилизация внутриполитической обстановки внутри ДНР, а также активизация военного конфликта на линии разграничения", - пояснил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.

В ДНР полагают – теперь Киев готовится к наступлению. Разведка ополченцев доложила о переброске в зону конфликта бригад ВСУ и иностранных военных специалистов. В последнее время на Украине политические противники Петра Порошенко заявляют, что президент намерен ввести в стране военное положение, того же требуют радикальные националисты. По сути, это особый правовой режим, по которому у вооруженных сил значительно расширяются полномочия и на Украине могут быть отменены выборы. Порошенко в понедельник заявил, что вводить военное положение не будет, но Донбассу уже во всем сложно поверить Киеву. Убийство Захарченко серьезно подорвало доверие к нынешним киевским властям, соглашениям, и будет ли восстановлен диалог – пока неясно.

"Это вопрос сложный. На мой взгляд договариваться с киевскими политиками разными практически невозможно. С ними можно попробовать договориться, но эти договоренности ничего не стоят, потому что соврут – они же врут все время. Постоянно. И Порошенко тоже, как бы, имитирует какую-то возможность, что с ним можно договорится. Только он врет и его люди врут", - заявил политолог Александр Бородай.

Как результат, продолжаются провокации и боестолкновения на линии соприкосновения. В понедельник украинская армия обстреляла зажигательными боеприпасами окраины Горловки. Сгорело пять домов. В ДНР заявили, что в случае эскалации конфликта будет объявлена мобилизация. Впрочем, пока ситуацию называют контролируемой.

Петр Вершинин, Сергей Давидяк, "ТВ Центр"