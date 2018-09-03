У кандидатов в мэры Москвы стартовала последняя предвыборная неделя

Около 130 тысяч москвичей подали заявления о голосовании на выборах мэра столицы по месту пребывания. Из них 63 тысячи намерены прийти на загородные избирательные участки в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Наблюдать за ходом голосования там будут свыше двухсот человек, которые прошли специальное обучение. У кандидатов на пост главы города остается всего несколько дней на агитацию, они продолжают встречаться с избирателями.

Ухоженные газоны и тротуары, удобные парковки и современные детские площадки – жители московских окраин такого внимания к своим районам, как в последние годы, пожалуй, никогда не видели. Но программа благоустройства далеко не завершена, отметил "ТВ Центр". В понедельник у москвичей была возможность обсудить усовершенствования с доверенными лицами самовыдвиженца Сергея Собянина.

"Все ваши вопросы, все ваши наказы мы будем передавать в наши штабы, в Общественную палату, как зампред Общественной палаты я тоже с удовольствием буду передавать это всё моим коллегам. Вы знаете, самое главное, вопросы-то решаются. Вы пишите письма и получаете ответы. После ваших заявлений появляются люди, и они решают ваши вопросы", - рассказала телеведущая Арина Шарапова.

На встречу пришли десятки жителей самых разных районов города. Вопросов было столько, что завершилось мероприятие только поздно вечером. Звучали как замечания, так и слова благодарности.

"Сегодня мы здесь для того, чтобы, если у вас есть проблемы, личные даже проблемы, которые, как вы думаете, они нам непонятны, вы обязательно о них говорите и пишите. Мы постараемся всё это, конечно, донести и в штаб, и сами все силы этому отдать", - отметил детский хирург Дмитрий Морозов.

Обсуждению проблем градостроительной политики сегодняшний день посвятил Илья Свиридов. Он побывал в Северо-Восточном округе, где осмотрел Северянинский путепровод и Северянинский мост – в этом месте образуется так называемое "бутылочное горлышко". Кандидат в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия" уверен, что проезжую часть в этом месте необходимо расширить.

"Здесь сходятся несколько дорог: это и Енисейская улица, и лётчика Бабушкина, и проезд Серебрякова, ну и Ярославское шоссе – Проспект мира. Поэтому добавляю этот адрес на карту проблем Москвы, чтобы сразу после выборов поставить задачу и строителям, и проектировщикам", - заявил Свиридов.

Последняя перед выборами неделя традиционно считается самой важной. Ещё есть время повлиять на решение электората. Чтобы привлечь внимание, кандидаты стараются выбрать нестандартные подходы к избирателям. Михаил Балакин, например, решил помочь своим же промоутерам в их работе. Выдвиженец от "Союза горожан" общался с москвичами на улицах и делился своим взглядом на развитие Москвы.

"Надо строить многоэтажные парковки, делать скидку на парковку в центре для москвичей, надо вернуться к поддержке предприятий и промышленности. Надо заниматься массовой реновацией, раз уж такое решение было принято", - заявил Балакин.

А кандидат от КПРФ Вадим Кумин понедельник провёл в Мосгорсуде. Сегодня там рассматривался его иск о снятии Сергея Собянина с выборов мэра столицы. Кумин считает, что самовыдвиженец чаще других претендентов появляется в публикациях СМИ. Впрочем, суд с доводами обвинителя не согласился.

"Наши действия следующие – это обжалование в Верховный суд. Мы дойдём до конца. Мы просто должны исключить в будущем такую ситуацию, когда при очевидной картине очевидного неравенства судья и суд в целом принимают это за информирование избирателей", - сказал Кумин.

В свою очередь, юрист Михаил Барщевский, представлявший в суде интересы кандидата Собянина, назвал иск Кумина попыткой привлечь к себе внимание. А главное, никаких доказательств истец в суде не предоставил.

"Подразумевалось, что, мол, Собянин так построил московских журналистов, что они все о нём только хорошо писали. При этом, истцы начисто перепутали понятие "информации" и "агитации". На мой прямой вопрос "считаете ли вы, что Собянин организовывал, давал указания, что писать?" – "нет, мы, конечно, так утверждать не можем. Но всё равно это нехорошо". Всё это было немножко наивно", - заявил Барщевский.

За несколько дней до выборов активизируются не только кандидаты, но и избиратели. Многие москвичи намерены голосовать не по месту регистрации, а, например, рядом со своим дачным посёлком, и только сейчас нашли время подать соответствующее заявление. В данный момент готовность таких "выездных" пунктов голосования проверяют члены Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"Вот есть уже, соответственно, сама кабинка для голосования. Согласно просьбе, которую высказывали члены Общественного штаба по наблюдению, здесь поставлено дополнительное освещение для того, чтобы избирателю было очень удобно", - рассказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Шарай.

По итогам осмотра выездных участков эксперты заявили: всё готово на 100% для того, чтобы наблюдатели могли выполнять свою работу в день выборов.

Социологи отметили, что нынешняя избирательная кампания, по сравнению с предыдущими, куда более заметная. Только четверть респондентов, которые собираются прийти на выборы, ответили, что не видели агитационные материалы кандидатов. Свой выбор москвичи сделают уже 9 сентября, в Единый день голосования.

Евгения Карих, Саркис Сарксян, "ТВ Центр"