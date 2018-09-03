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На МКАД произошло ДТП с мотоциклом и тремя автомобилями

20:21
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

На внешней стороне 32 километра МКАД произошло ДТП с участием мотоцикла и трех автомобилей. В результате пострадал водитель мотоцикла. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

ДТП произошло на МКАД у Симферопольского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На внешней стороне 32 километра МКАД произошло столкновение мотоцикла с тремя автомобилями. В результате пострадал один человек. Это водитель мотоцикла.

В настоящее время пострадавшего осматривают медики скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

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