На МКАД произошло ДТП с мотоциклом и тремя автомобилями

На внешней стороне 32 километра МКАД произошло ДТП с участием мотоцикла и трех автомобилей. В результате пострадал водитель мотоцикла. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

ДТП произошло на МКАД у Симферопольского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На внешней стороне 32 километра МКАД произошло столкновение мотоцикла с тремя автомобилями. В результате пострадал один человек. Это водитель мотоцикла.

В настоящее время пострадавшего осматривают медики скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии уточняются.