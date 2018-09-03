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Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство

20:36
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она отметила, что у нее есть недвижимость в Москве.

Итальянская актриса Орнела Мути заявила, что была бы не против получить российское гражданство. Об этом сообщил ТАСС

"У меня есть площадь в России, я прописана в Москве. Но гражданства, русского паспорта у меня нет. Иметь русское гражданство, конечно, я хотела бы, почему нет?" - сказала она журналистам в ходе визита в Москву для участия в балете "Хрустальный дворец". 

Актриса рассказала о своих русских корнях. Мути отметила, что ее дедушка был врачом при царе, а бабушка была пианисткой. 

"Еще в нашем роду есть певица. Возможно, именно из-за русских корней наша семья такая артистичная", - сказала она.

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Орнелла Мути
Орнелла Мути
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