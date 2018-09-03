"Натали Турс" исключена из федерального реестра туроператоров

Компании, которые работают под брендом "Натали Турс", исключены из федерального реестра туроператоров. Такое решение принял Ростуризм.

Ростуризм принял решение исключить из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, которые работают под брендом "Натали Турс". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Таким образом, из реестра были исключены ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали турс".

Решение было принято в связи с тем, что "Натали Турс" объявило об аннулировании всех своих туров с 4 июля.

В конце июня "Натали Турс" разослала туристическим агентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов для снижения издержек от недозагруженных чартеров. 4 июля компания аннулировала все туры, в том числе оплаченные, вплоть до 30 сентября.

В августе туристическая компания объявила о намерении привлечь 700-800 миллионов рублей инвестиций для возобновления деятельности.