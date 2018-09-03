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"Натали Турс" исключена из федерального реестра туроператоров

20:51
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Компании, которые работают под брендом "Натали Турс", исключены из федерального реестра туроператоров. Такое решение принял Ростуризм.

Ростуризм принял решение исключить из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, которые работают под брендом "Натали Турс". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Таким образом, из реестра были исключены ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали турс".

Решение было принято в связи с тем, что "Натали Турс" объявило об аннулировании всех своих туров с 4 июля.

В конце июня "Натали Турс" разослала туристическим агентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов для снижения издержек от недозагруженных чартеров. 4 июля компания аннулировала все туры, в том числе оплаченные, вплоть до 30 сентября.

В августе туристическая компания объявила о намерении привлечь 700-800 миллионов рублей инвестиций для возобновления деятельности.

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