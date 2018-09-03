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В ЕС прокомментировали убийство Захарченко

21:38
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Конфликт в Донбассе уносит "слишком много жизней", утверждают в представительстве Европейского Союза на Украине. Так там прокомментировали гибель главы ДНР Александра Захарченко. В ЕС подчеркнули, что несмотря на это покушение, необходимо и дальше соблюдать минские договоренности.

В Евросоюзе знают о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. В связи с этим там считают, что необходимо и дальше соблюдать минские договоренности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ представительства Европейского Союза на Украине.

"Конфликт на Востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней. Мы, как Европейский Союз, продолжаем работать над полным осуществлением Минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - подчеркнули в представительстве.

Также в ЕС продолжат "ожидать, что все стороны будут уважать свои обязательства", и подчеркивают "ответственность России в этом отношении".

Кроме того, в ЕС заверили, что не будут спекулировать на влиянии гибели Захарченко на встречу нормандской четверки.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Власти ДНР назвали случившееся терактом и обвинили в причастности к убийству главы республики киевские власти. В воскресенье Захарченко был похоронен с воинскими почестями. Проститься с ним пришли более 120 тысяч человек.

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