ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трое сирийских военных погибли из-за атаки БПЛА боевиков

22:13
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Боевики атаковали позиции правительственных войск Сирии при помощи беспилотников. Это произошло в Латакии. В результате погибли три человека. Еще девять получили ранения.

В Сирии боевики атаковали позиции правительственных войск. Для этого они использовали беспилотники. Это произошло в Латакии, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Владимира Савченко.

"Несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий, 2 сентября 2018 года боевиками незаконных вооруженных формирований из района города Джиср эш-Шугур провинции Идлиб была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства", - сказал Савченко.

В результате атаки погибли трое военнослужащих Сирии. Девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Также продолжаются нарушения перемирия со стороны боевиков, которые действуют в Идлибской зоне деэскалации.

Всего за сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в провинции Дейр-эз-Зор. Населению выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны. А в сирийском Алеппо проведена благотворительная акция: жителям города раздали тонну свежего хлеба.

За сутки российскими военными врачами оказана медицинская помощь 44 сирийцам, в том числе 21 ребенку.

Новости по теме
Бойцы армии Сирии
Бойцы армии Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение