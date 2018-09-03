Трое сирийских военных погибли из-за атаки БПЛА боевиков

Боевики атаковали позиции правительственных войск Сирии при помощи беспилотников. Это произошло в Латакии. В результате погибли три человека. Еще девять получили ранения.

В Сирии боевики атаковали позиции правительственных войск. Для этого они использовали беспилотники. Это произошло в Латакии, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Владимира Савченко.

"Несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий, 2 сентября 2018 года боевиками незаконных вооруженных формирований из района города Джиср эш-Шугур провинции Идлиб была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства", - сказал Савченко.

В результате атаки погибли трое военнослужащих Сирии. Девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Также продолжаются нарушения перемирия со стороны боевиков, которые действуют в Идлибской зоне деэскалации.

Всего за сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в провинции Дейр-эз-Зор. Населению выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны. А в сирийском Алеппо проведена благотворительная акция: жителям города раздали тонну свежего хлеба.

За сутки российскими военными врачами оказана медицинская помощь 44 сирийцам, в том числе 21 ребенку.