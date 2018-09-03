ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко узаконит приветствие националистов "Слава Украине" в армии

22:50
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

В Верховную раду внесен законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. Соответствующее решение принял президент страны Петр Порошенко.

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который устанавливает лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Ранее он во время встречи с руководителями парламентских фракций и групп призвал поддержать законопроект.

Порошенко подчеркнул, что изменения в приветствии были разработаны с учетом правительственных предложений, а также предложений Минобороны Украины. Он напомнил, что приветствие "Слава Украине" прозвучало во время парада 24 августа в Киеве.

"И мне поведение наших воинов на параде - тот энтузиазм, когда они начали произносить "Слава Украине" - только добавили уверенности в том, что это надо делать сейчас уже и немедленно", - сказал Порошенко.

До этого украинский министр обороны Степан Полторак сообщил, что Порошенко поручил разработать законопроект, чтобы изменить воинское приветствие в украинской армии со "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" на лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!", сообщает РИА Новости. Этим лозунгом пользовались сторонники запрещенной в России "Украинской повстанческой армии".

Новости по теме
Пётр Порошенко в Донбассе
Пётр Порошенко в Донбассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение