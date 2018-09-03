Порошенко узаконит приветствие националистов "Слава Украине" в армии

В Верховную раду внесен законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. Соответствующее решение принял президент страны Петр Порошенко.

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который устанавливает лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Ранее он во время встречи с руководителями парламентских фракций и групп призвал поддержать законопроект.

Порошенко подчеркнул, что изменения в приветствии были разработаны с учетом правительственных предложений, а также предложений Минобороны Украины. Он напомнил, что приветствие "Слава Украине" прозвучало во время парада 24 августа в Киеве.

"И мне поведение наших воинов на параде - тот энтузиазм, когда они начали произносить "Слава Украине" - только добавили уверенности в том, что это надо делать сейчас уже и немедленно", - сказал Порошенко.

До этого украинский министр обороны Степан Полторак сообщил, что Порошенко поручил разработать законопроект, чтобы изменить воинское приветствие в украинской армии со "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" на лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!", сообщает РИА Новости. Этим лозунгом пользовались сторонники запрещенной в России "Украинской повстанческой армии".