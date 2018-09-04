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СМИ: некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 из-за фальшивок

07:01
  • вторник
  • 04 сентября 2018

В некоторых банкоматах приостановлен прием купюр в 5000 рублей. Это связано с массовым вбросом фальшивок. Производитель устройств - NCR - разослал финансовым организациям предупреждение о крупном мошенничестве.

В банкоматы страны был произведен массовый вброс фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей, в связи с чем производитель устройств - NCR - временно приостановил прием этих банкнот в некоторых банкоматах. Об этом пишут "Ведомости".

Отмечается, что банки понесли убытки в миллионы рублей, при этом NCR разослал им предупреждение о крупном мошенничестве. В публикации уточняется, что речь идет о банкоматах со старыми устройствами проверки купюр.

Источник "Ведомостей" рассказал, что поиски злоумышленников будут вестись по записям видеокамер. Также подчеркивается, что представители Московского кредитного банка нашли уязвимость в пяти процентах своих банкоматов, Альфа-банк обнаружил 18 незащищенных моделей, банк "Открытие" - 36. 

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