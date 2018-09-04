Трамп призвал Россию не допустить "серьезной ошибки" в Сирии

Дональд Трамп предостерег Россию и Иран от "серьезной гуманитарной ошибки", которой, по словам американского лидера, может стать участие в попытке Башара Асада "безрассудно" атаковать Идлиб. Глава Белого дома подчеркнул, что погибнуть могут "сотни тысяч человек".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался на тему ситуации в Сирии и, в частности, возможных планов президента САР Башара Асада атаковать провинцию Идлиб. Слова главы Белого дома приводит "Газета.ру".

"Россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии", - написал американский лидер у себя в Twitter, добавив, что Асаду не следует проводить "безрассудную" атаку.

Трамп также отметил, что погибнуть могут "сотни тысяч человек".

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США проиграли войну на земле и проигрывают также и политическую войну, но не хотят этого осознавать. Он добавил, что многие страны Евросоюза находятся "в заложниках американского диктата". До этого Муаллем сообщил, что его страна воспользуется правом на самозащиту, если Запад ударит по территории САР.

Идлиб - последний сирийский регион, остающийся в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там создали северную зону деэскалации, куда могут переместиться отказавшиеся от примирения боевики.