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Украина продолжит пересмотр договоров с Россией

07:24
  • вторник
  • 04 сентября 2018

МИД Украины ведет инвентаризацию действующих нормативно-правовых актов с Россией. По словам главы ведомства Павла Климкина, многие договоры между Киевом и Москвой будут в ближайшее время пересмотрены.

Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время осуществит полную инвентаризацию действующих нормативно-правовых актов с Россией. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин, его слова приводит "Интерфакс".

"Мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в прошлой реальности. Будут и в ближайшее время дальнейшие шаги, вы их увидите", - заявил министр.

28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна готова к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, так как документ "давно стал анахронизмом". В Кремле подобные действия Киева сочли "неразумными" и наносящими ущерб отношениям двух стран, которые и без того пребывают в "глубочайшем кризисе".

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