ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Японии из-за приближения тайфуна отменили более 600 авиарейсов

07:39
  • вторник
  • 04 сентября 2018

В юго-западной и центральной части Японии из-за приближения тайфуна "Джеби" отменены более 600 авиарейсов. С проблемами столкнулись аэропорты Осаки, Нагои и Кобэ. Тайфун "Джеби" получил в Японии порядковый номер 21.

К Японии приближается тайфун "Джеби", в связи с этим в юго-западной и центральной части страны отменены более 600 авиарейсов. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Kyodo.

Сообщается о проблемах с 298 рейсами в аэропорту Осаки, также с трудностями столкнулись воздушные гавани Нагои и Кобэ. Приближение стихии вносит путаницу в расписания, так что пассажирам рекомендуют пользоваться онлайн-табло и следить за обновлениями.

Тайфун "Джеби" получил в Японии порядковый номер 21.

В середине июля Япония столкнулась с самым сильным наводнением за последние 36 лет. Сообщалось о 204 погибших и десятках пропавших без вести. Не менее десяти тысяч человек были эвакуированы из опасных районов.

Читайте также:
Главное сегодня
Метеопредупреждение в Японии
Метеопредупреждение в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение