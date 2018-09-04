В Японии из-за приближения тайфуна отменили более 600 авиарейсов

В юго-западной и центральной части Японии из-за приближения тайфуна "Джеби" отменены более 600 авиарейсов. С проблемами столкнулись аэропорты Осаки, Нагои и Кобэ. Тайфун "Джеби" получил в Японии порядковый номер 21.
К Японии приближается тайфун "Джеби", в связи с этим в юго-западной и центральной части страны отменены более 600 авиарейсов. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Kyodo.
Сообщается о проблемах с 298 рейсами в аэропорту Осаки, также с трудностями столкнулись воздушные гавани Нагои и Кобэ. Приближение стихии вносит путаницу в расписания, так что пассажирам рекомендуют пользоваться онлайн-табло и следить за обновлениями.
Тайфун "Джеби" получил в Японии порядковый номер 21.
В середине июля Япония столкнулась с самым сильным наводнением за последние 36 лет. Сообщалось о 204 погибших и десятках пропавших без вести. Не менее десяти тысяч человек были эвакуированы из опасных районов.
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