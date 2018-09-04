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В России могут ввести штрафы за неверные данные об инвалидах

08:00
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Минтруд предлагает штрафовать сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования за недостоверную передачу данных в Федеральный реестр инвалидов, из-за которой люди с ограниченными возможностями не смогли получить госуслуги или лекарства. Размер взыскания будет составлять от десяти до двадцати тысяч рублей.

Министерство труда и социальной защиты предложило внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования будут штрафовать за недостоверную, неполную или несвоевременную передачу данных в Федеральный реестр инвалидов. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что административные меры будут применены к тем лицам, по чьей вине люди с ограниченными возможностями не смогли получить госуслуги или лекарства. Размер взыскания будет составлять от десяти до двадцати тысяч рублей, за повторное нарушение - от двадцати до тридцати тысяч.

Как отмечают в Минтруде, наполнение ФРИ пока так и не завершено, хотя это предполагалось сделать еще к началу 2018 года. При этом сведения о людях с инвалидностью поступают с задержкой. Предложенные ведомством меры призваны обеспечить актуальность и достоверность данных и повысить качество оказания услуг.

Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает включить в трудовой кодекс норму, по которой работодатели получат право увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. По мнению представителей ведомства, это поможет улучшить дисциплину, при этом процедура должна быть четка прописана и основана на результатах соответствующей проверки.

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