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Бордачев рассказал о напряжении в отношениях США и ЕС

08:37
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Есть ли у современной Европы силы и возможности противостоять давлению из-за океана? Какие шаги может предпринять Евросоюз для возвращения политической самостоятельности? И как напряжение в отношениях Америки и Европы скажется на России? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Тимофей Бордачев.

Политические и экономические отношения Вашингтона и Брюсселя обсудили в ночном выпуске программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Для России единая Европа означает дееспособного партнера, который может предложить альтернативу тому, что делает на международной арене Америка. Европа заинтересована в более цивилизованном ведении игры на международной арене – как в политике, так и в экономике. В этом отношении она очень сильно отличается от США. И России, безусловно, такой партнер нужен", - отметил Бордачев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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