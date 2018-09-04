Российских военных врачей наградили за работу в Сирии

Из Сирии на родину вернулись более 100 военнослужащих медицинского отряда специального назначения. В течение трех месяцев они оказывали помощь мирному населению арабской республики, пострадавшему от действий боевиков. За это время врачи провели более 100 хирургических операций, и приняли свыше 6 тысяч пациентов, среди которых одна тысяча - дети.

У старшего лейтенанта Александра Калмыкова сегодня напряжённый день. Предстоит выезд для развертывания полевого госпиталя. Задача заместителя начальника медотряда - подготовить площадку, доставить оборудование.

"Готовим все для работы медперсонала. Они благодарны моей работе, работе моих людей. Если возникают какие-то проблемы, они обращаются. Устраняем. Без тыла, как говорится, не было бы армии. На тыл всегда опора. Тыл - правое плечо, которое всегда должно поддерживать организм в рабочем состоянии", - рассказал заместитель начальника медицинского отряда специального назначения по тылу Александр Калмыков.

Именно тыловики одними из первых оказываются там, где впоследствии сотни людей получат помочь. Старший лейтенант Калмыков на тяготы и лишения службы жаловаться не привык. Александр - потомственный военный и потомственный медик.

"Отец избрал этот путь давно. Он с самого детства мечтал быть военным медиком. Я же, глядя на отца, пошёл не по медицинским стопам, а по военным. Выбрал тыловое училище", - отметил Калмыков.

Тыловики - настоящие помощники врачей. Установка палатки, пусть и такой большой, дело нехитрое. Но на этом работа тыловиков не заканчивается. Важно следить за устойчивостью каркаса, проверять электричество и всячески помогать медикам.

"Современная медицина невозможна без обеспечивающих элементов. Потому что врач сам по себе может сделать очень не многое. Только если у него есть соответствующее оборудование, оснащение. Только так мы можем выполнять свою работу. В этом нам тыловики и помогают", - указал хирург медицинского отряда специального назначения Александр Ломовцев.

Почти ежедневно медики работали в составе гуманитарных миссий. Такие полевые медкабинеты развёрнуты при всех гуманитарных коридорах, через которые на родную землю возвращаются беженцы. Наши врачи оказали помощь шести тысячам мирных жителей, более тысячи из которых - дети.

"Помощь оказывали абсолютно разную. От головных болей до более серьёзной помощи. Люди все довольные, со слезами на глазах встречают и провожают", - рассказал врач-анестезиолог медицинского отряда специального назначения Кирилл Шлокин.

Очередное задание выполнено успешно. В завершение трехмесячной командировки - заслуженные награды. Личный состав медицинского отряда специального назначения отмечен медалями участников операции в арабской республике. Пролетевшие дни вспоминаются как один миг.

Впереди - заслуженный отдых. Затем - новые задачи. Медицинский отряд специального назначения в любое время готов отправиться туда, где помощь нужна больше всего.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.