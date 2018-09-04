Минобороны вернет в российскую армию замполитов

В российскую армию вернутся заместители командиров по военно-политической работе. В Минобороны подобные меры объяснили необходимостью "противодействовать информационной войне".

Министерство обороны готовится вернуть в российскую армию заместителей командиров по военно-политической работе, передают "Известия".

Отмечается, что в замполитов будут переквалифицированы действующие в настоящее время заместители командиров воинских частей по воспитательной работе. Они будут отвечать за просвещение военнослужащих по политическим темам.

Как рассказал заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин, подобная мера обусловлена требованиями "противодействовать информационной войне" и сделать личный состав более сплоченным.

Ранее сообщалось, что Минобороны предлагает в случае объявления в стране военного положения мобилизовывать транспортные средства граждан. В соответствующий перечень войдут все легковые машины, пригодные для перевозки пассажиров. Для каждого авто оформят карточку с данными техосмотра. При этом когда в части доставят штатную машину, гражданский автомобиль вернут владельцу с компенсацией за ущерб.