Корабли "Союз" и "Прогресс" проверят на брак после инцидента на МКС

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" проверит на наличие брака все готовые к запуску корабли "Союз" и "Прогресс". Ранее в "Роскосмосе" заявили, что одной из версий ЧП на МКС могло стать преднамеренное воздействие на обшивку корабля.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" проверит на наличие брака все находящиеся на хранении на космодроме Байконур и находящиеся в производстве в подмосковном Королеве космические корабли "Союз" и "Прогресс", сообщает РИА Новости.

Специалисты проверят их на наличие следов от сверла. Ранее о версии преднамеренного воздействия на обшивку заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", - сообщил он.

В конце августа на МКС произошла внештатная ситуация. На корабле "Союз" зафиксировали утечку воздуха и резкое падение давления. Исследовав все модули, экипаж обнаружил небольшую трещину.

Мнение российских космонавтов и американских специалистов разделились - одни предлагали подождать сутки, а в российском ЦУП заявили о необходимости срочного ремонта. Вечером 30 августа российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.