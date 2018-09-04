Замглавы Минкомсвязи предложил вернуть рекламу крепкого алкоголя в СМИ

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин предложил либерализовать рекламное законодательство в отношении рецептурных лекарств и алкоголя. На здоровье граждан реклама качественного алкоголя никак не влияет, считает он.

В СМИ, в том числе в прессе и на телевидении, нужно разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя, заявил в интервью ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"В свое время хотели продемонстрировать заботу о здоровье граждан. Запретить рекламу проще, чем больницу, например, построить. Только на здоровье граждан реклама качественного алкоголя никак не влияет. Люди травятся отнюдь не теми крепкими алкогольными напитками, которые рекламируются на телевидении", - сказал он.

В настоящее время в России разрешена реклама на телевидении и радио вина, произведенного в России из выращенного на ее территории винограда. Также допускается распространение рекламы пива во время трансляции спортивных соревнований.