ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД Украины заявили о катастрофическом оттоке населения

08:39
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "катастрофической" ситуации с оттоком населения в стране. По его словам, миллион украинцев выезжают каждый год и тенденция, скорее всего, сохранится.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о "катастрофической" ситуации с оттоком населения в стране. Его слова приводит "Газета.ру" со ссылкой на канал ICTV.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно миллион украинцев выезжают каждый год", - сказал министр, добавив, что тенденция, вероятнее всего, сохранится в ближайшее время.

Ранее Климкин заявил, что его ведомство ведет инвентаризацию действующих нормативно-правовых актов с Россией, так что многие договоры между Киевом и Москвой будут пересмотрены.

3 сентября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что конфликт на Украине сформировала еще администрация экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, а нынешние власти поддерживают его в "разогретом состоянии". 

Читайте также:
Главное сегодня
МИД Украины
МИД Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение