В МИД Украины заявили о катастрофическом оттоке населения

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "катастрофической" ситуации с оттоком населения в стране. По его словам, миллион украинцев выезжают каждый год и тенденция, скорее всего, сохранится.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о "катастрофической" ситуации с оттоком населения в стране. Его слова приводит "Газета.ру" со ссылкой на канал ICTV.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно миллион украинцев выезжают каждый год", - сказал министр, добавив, что тенденция, вероятнее всего, сохранится в ближайшее время.

Ранее Климкин заявил, что его ведомство ведет инвентаризацию действующих нормативно-правовых актов с Россией, так что многие договоры между Киевом и Москвой будут пересмотрены.

3 сентября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что конфликт на Украине сформировала еще администрация экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, а нынешние власти поддерживают его в "разогретом состоянии".