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В Благовещенске убили 12 котов-артистов театра "Котовасия"

08:55
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Полиция проверяет данные об убийстве 12 котов-артистов из шоу-театра "Котовасия" в Благовещенске. В преступлении подозревают группу подростков, с которыми накануне происшествия у сотрудников театра возник конфликт.

Полиция Благовещенска начала проверку информации о гибели 12 готов шоу-театра "Котовасия", сообщает РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, животные находились в уличных вольерах, так как в здании театра шел ремонт. Утром 3 сентября работники театра обнаружили выломанную дверь в вольер, а 12 животных - мертвыми. Самой молодой кошке едва исполнился год, самому пожилому – 16 лет. Он жил в театре как артист на пенсии и не выступал.

По предварительным данным, преступление могли совершить подростки, у которых ране произошел конфликт с сотрудниками "Котовасии". Также рассматривается версия о том, что кошек могла загрызть собака, но впустить в вольер ее могли только люди.

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