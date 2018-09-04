На МКАД автомобиль насмерть сбил двух дорожных рабочих

На 53-м километре МКАД автомобиль сбил двух дорожных рабочих. Они наносили разметку на дорожное полотно. Пострадавшие скончались на месте.
В пресс-службе московского управления ГИБДД сообщили о дорожно-транспортном происшествии на МКАД, передает "Интерфакс".
На 53-м километре кольцевой автомобиль сбил двух дорожных рабочих, которые занимались нанесением разметки на дорожное полотно. Пострадавшие скончались на месте. Автомобиль же после столкновения врезался в спецтехнику.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
- На МКАД произошло ДТП с мотоциклом и тремя автомобилями
- После ДТП на трассе под Саратовом в больницу доставили семь человек
- При ДТП с двумя маршрутками в Омске пострадали 15 человек
- Число погибших после взрыва на заводе ОПК в Дзержинске достигло пяти человек
- От взрыва паров газа в Челябинской области пострадали трое детей