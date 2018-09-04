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На МКАД автомобиль насмерть сбил двух дорожных рабочих

08:50
  • вторник
  • 04 сентября 2018

На 53-м километре МКАД автомобиль сбил двух дорожных рабочих. Они наносили разметку на дорожное полотно. Пострадавшие скончались на месте.

В пресс-службе московского управления ГИБДД сообщили о дорожно-транспортном происшествии на МКАД, передает "Интерфакс".

На 53-м километре кольцевой автомобиль сбил двух дорожных рабочих, которые занимались нанесением разметки на дорожное полотно. Пострадавшие скончались на месте. Автомобиль же после столкновения врезался в спецтехнику.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. 

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