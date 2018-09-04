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"Зенит" подписал семикратного чемпиона Италии

09:06
  • вторник
  • 04 сентября 2018

В "Зенит" на правах свободного агента перешел итальянский полузащитник Клаудио Маркизио. Он подписал контракт на два года и взял себе 10-й номер. Ранее Маркизио выступал за "Ювентус", в составе которого провел 12 сезонов, сыграл 389 матчей и забил 37 голов.

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" на правах свободного агента подписал семикратного чемпиона Италии в составе туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио, передает "МИР24".

По условиям контракта, 32-летний полузащитник проведет в "Зените" ближайшие два сезона, он взял себе 10-й номер. Отмечается, что трансферное окно в России закрылось в ночь на 1 сентября, однако благодаря статусу свободного агента Маркизио может быть заявлен и вне официального трансферного периода. 

В составе "Ювентуса" Маркизио провел 12 сезонов с 2005-го по 2018 год (хотя в первом из них ни разу не появился на поле). Хавбек сыграл за клуб 389 матчей, забив 37 мячей. Семь раз выигрывал итальянский чемпионат, четырежды становился обладателем Кубка страны, еще трижды побеждал в Суперкубке. 

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