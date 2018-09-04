В Индии разбился истребитель МиГ-27, пилот выжил

Истребитель МиГ-27 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во вторник в северо-западном штате Раджастан. Пилот успел катапультироваться. Жертв среди гражданских лиц также удалось избежать.

В индийском штате Раджастан разбился истребитель МиГ-27, пишет Hindustan Times. Пилоту удалось катапультироваться.

Самолет упал на поле возле города Джодхпур и взорвался. Предварительно, жертв среди гражданских лиц нет.

Indian Air Force’s MiG 27 crashes near Jodhpur, pilot safe https://t.co/Yut1vEDEd2 pic.twitter.com/e41epd7mUw — Hindustan Times (@htTweets) September 4, 2018

Истребитель выполнял плановый вылет и упал вскоре после взлета с военной авиабазы. В настоящее время ведется расследование инцидента.

В июле МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение в штате Химачал-Прадеш. В мае другой индийский истребитель упал на территории штата Кашмир.