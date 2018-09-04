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В Индии разбился истребитель МиГ-27, пилот выжил

09:25
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Истребитель МиГ-27 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во вторник в северо-западном штате Раджастан. Пилот успел катапультироваться. Жертв среди гражданских лиц также удалось избежать.

В индийском штате Раджастан разбился истребитель МиГ-27, пишет Hindustan Times. Пилоту удалось катапультироваться.

Самолет упал на поле возле города Джодхпур и взорвался. Предварительно, жертв среди гражданских лиц нет.

Истребитель выполнял плановый вылет и упал вскоре после взлета с военной авиабазы. В настоящее время ведется расследование инцидента.

В июле МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение в штате Химачал-Прадеш. В мае другой индийский истребитель упал на территории штата Кашмир.

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