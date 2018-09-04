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Трассу М-11 Москва-Петербург откроют целиком в 2019 году

09:24
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва - Санкт-Петербург может быть открыта целиком в следующем году. Ранее сообщалось, что трассу сдадут к концу 2018 года.

Трасса М-11 Москва-Петербург будет запущена в 2019 году, об этом ТАСС сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Остается ввести седьмой и восьмой участки. Это может произойти уже в следующем году", - сказал он.

Первоначально трассу планировали запустить к чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года. Затем в "Автодоре" заявили, что дорогу сдадут до конца 2018 года.

Строительство трассы ведется с 2010 года, ее протяженность - 669 километров. Она пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия". Новая дорога будет платной, путь от Москвы до Санкт-Петербурга займет не более пяти с половиной часов.

Первоначально трассу планировали запустить к чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года. Затем в "Автодоре" заявили, что дорогу сдадут до конца 2018 года.

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