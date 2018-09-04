Семьи погибших при крушении Ми-8 в Иркутской области получат по 4 млн рублей

Семьи членов экипажа вертолета Ми-8, который разбился в Иркутской области 2 августа, получат по четыре миллиона рублей. По одному миллиону выплатит авиакомпания "Ангара", по 2,025 миллиона - страховые компании, еще по одному - Фонд социального страхования.

Стали известны суммы выплат, которые получат семьи членов экипажа, погибших при крушении вертолета Ми-8 в Иркутской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

Авиакомпания "Ангара" выплатит семьям по одному миллиону рублей. Еще по 2,025 миллиона они получат в рамках "страховых компенсаций". Наконец, еще по одному миллиону семьям заплатит Фонд социального страхования.

Ми-8 с командиром, вторым пилотом и бортмехаником на борту вылетел из города Усть-Кут для геологической разведки утром 2 августа и вскоре перестал выходить на связь. Воздушное судно обнаружили на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области. Вертолет разрушился при ударе о землю, все три человека погибли.

Международный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования катастрофы, Ространснадзор проверит авиакомпанию "Ангара". Также было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.