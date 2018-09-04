Тимошенко пригрозила правительству Украины отставкой

Правительство Украины должно уйти в отставку в случае принятия решения о повышении цены на газ для населения. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины, руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Верховную раду отправить в отставку кабинет министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом, если будет поднята цена на газ для населения. Об этом пишет "Русская планета".

Накануне Гройсман призвал увеличить стоимость газа, чтобы Киев мог продолжить работу с внешними заимствованиями.

3 сентября Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко "ведет мощную частную торговлю" с Россией - в том числе нефтепродуктами и сжиженным газом.