ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тимошенко пригрозила правительству Украины отставкой

09:34
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Правительство Украины должно уйти в отставку в случае принятия решения о повышении цены на газ для населения. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины, руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Верховную раду отправить в отставку кабинет министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом, если будет поднята цена на газ для населения. Об этом пишет "Русская планета".

Накануне Гройсман призвал увеличить стоимость газа, чтобы Киев мог продолжить работу с внешними заимствованиями.

3 сентября Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко "ведет мощную частную торговлю" с Россией - в том числе нефтепродуктами и сжиженным газом.

Новости по теме
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100