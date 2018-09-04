Подозреваемому в убийстве полицейского грозит пожизненное заключение

Задержанному по делу об убийстве полицейского на станции "Курская" 42-летнему Нурлану Муратову предъявлено обвинение о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит пожизненное заключение.

Следственный комитет предъявил обвинение по делу об убийстве столичного полицейского 42-летнему Нурлану Муратову, сообщает "Интерфакс".

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы.

ЧП произошло в ночь на понедельник на станции метро "Курская". 42-летний Нурлан Муратов нанес сотруднику правоохранительных органов смертельное ранение из огнестрельного оружия. И скрылся с места преступления. В этот же день он был пойман и задержан. Свою вину в убийстве мужчина отрицает.