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В КНДР умер разработчик северокорейской ядерной программы

09:54
  • вторник
  • 04 сентября 2018

В Северной Корее на 90-м году жизни от цитопении скончался академик и профессор Чжу Гю Чхан, которого СМИ называют бывшим главой министерства обороны КНДР и разработчиком ракет и ядерного оружия.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, в КНДР на 90-м году жизни от цитопении скончался академик и профессор Чжу Гю Чхан. Внимание на публикацию обратил "Коммерсант".

Согласно данным AFP, ученый ранее занимал пост главы министерства обороны КНДР и отвечал за разработку ракет и ядерного оружия. 

В официальном некрологе Чжу Гю Чхан назван "внесшим большой вклад в дело обороны страны революционером". Вместе с тем, по информации все того же AFP, он активно работал над ракетами дальнего радиуса действия "Ынха-3" и вышел на пенсию в 2015 году.

Ранее власти КНДР предупредили Вашингтон об угрозе срыва переговоров о денуклеаризации. По мнению северокорейской стороны, США не готовы пойти на значительные уступки - в частности не желают заменить корейское соглашение о перемирии на постоянный мирный договор.

Вместе с тем 23 августа портал 36 North написал со ссылкой на данные спутниковых снимков, что на главном ракетном полигоне КНДР Сохэ с 3 августа не проводятся значимые работы по демонтажу. Отмечается, что остатки ранее разобранных сооружений так никуда и не вывезли, они остаются лежать на земле.

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