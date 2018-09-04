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На Приморье обрушился мощный тайфун "Джеби"

11:49
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Проливные дожди и шквалистый ветер обрушились на Приморье. Регион еще не успел восстановиться после сильного наводнения, а туда пришел очередной мощный тайфун "Джеби". Десятки участков дорог уже затоплены. Минимум на два дня закрыта переправа на Сахалин.

Мост в Лазовском районе Приморского края не выдержал удара стихии. Часть переправы смыло потоком воды. В регионе хозяйничает циклон из Китая, передает "ТВ Центр".

Из-за сильных дождей реки затопили дороги. Проезд затруднен по 11 направлениям. Уже в третий раз размывает временный объезд по краевой трассе в Находку. Утром людей, которые добирались на работу, ждал неприятный сюрприз.

В Ольгинском районе жители поселка Милоградово пытаются сдержать разлив реки. Наращивают дамбу мешками с песком, чтобы вода не подошла к домам. Тем временем в этом же районе в бухтах от шторма укрылись шхуны иностранных рыбаков. Если во время прошлого тайфуна убежище искали десятки судов, то на этот раз у приморских берегов их уже сотни. 

Интенсивные осадки усугубили ситуацию на всех реках края. Специалисты вновь наблюдают подъем уровня воды, и прогнозируют очередные подтопления домов.

В ближайшие сутки циклон продвинется в сторону Хабаровского края. Но к Приморью подойдет уже тайфун "Джеби". По прогнозам синоптиков, основной удар стихии придется на восточные и северные районы края. Сильные дожди будут сопровождаться штормовым и ураганным ветром.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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