В школах ДНР начался учебный год

В школах Донецкой республики начинается учебный год. Торжественные линейки перенесли на вторник из-за траура по убитому главе ДНР Александру Захарченко. На юго-востоке Украины сейчас действует особое так называемое "школьное" перемирие. Однако, несмотря на все договоренности, в зоне разграничения время от времени слышны выстрелы.

Дебальцево - один из городов в Донецкой народной республике, которые в результате боев и артобстрелов пострадали больше всего. Сейчас здесь намного спокойнее, перемирие действует, передает "ТВ Центр".

Журналисты побывали в школе №6 на праздничной линейке. Она началась с минуты молчания. Первый звонок в ДНР перенесли на 4 сентября из-за трехдневного траура, объявленного после гибели главы республики Александра Захарченко. Были опасения, что украинская армия попытается нарушить школьное перемирие, однако в Дебальцево все спокойно.

Здесь все говорят - сегодня праздник и нужно радоваться. 11-классники подготовили выступления, пели песни, танцевали. Дети помладше, в том числе и первоклассники, читали стихи. Старт учебному году был дан традиционным первым звонком. Настроение у всех приподнятое. После обстрелов здание школы очень сильно пострадало, было два прямых попадания - 80-мм миной и снарядом от реактивной системы залпового огня "Ураган". Теперь все восстановлено.

Во вторник в школе полноценный учебный день. Будет несколько уроков. А начались занятия с классного часа, где детям рассказали о родном крае и истории Донецкой народной республики.

Петр Вершинин, Сергей Давидяк, "ТВ Центр", Дебальцево.