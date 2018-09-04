В Якутии проводят проверку после загрязнения трех рек

В Якутии до сих пор не удается устранить последствия экологического ЧП - из-за наводнения и размытия дамб загрязнению подверглись три крупные реки. Они являются главными источниками питьевой воды для многих деревень региона.

Поток машин не прекращается целый день. К пункту продажи очищенной воды приезжают с бидонами, бутылками и даже кастрюлями. Для местных жителей не то чтобы помыться, еду приготовить теперь роскошь.

Река Вилюй здесь была главным источником питьевой воды. До тех пор пока в середине месяца Мирнинский район не накрыли проливные дожди. В результате – разрушенные дороги, протекшие крыши и небывалый для августа разлив рек. Вода затопила огороженные полигоны, где работают алмазодобывающие драги. Поток хлынул через искусственную насыпь и размыл дамбы. Сами плавучие фабрики не пострадали, а вот наполнение котлована вместе с иловыми отложениями и взвесями понесло в речку Вилюй. Первыми тревогу забили жители сел ниже по течению.

Вода, в которой компания АЛРОСА добывает золото, теперь сама - на вес золота. Экологи регулярно берут пробы воды для замеров. Содержание железа и меди в реке превышает норму в несколько десятков раз. А обилие мелкого песка и ила могут загубить нерестилища. Однако в целом, признают специалисты, большого вреда экосистеме такое загрязнение не несёт.

Представитель алмазодобывающей компании вместе с временно исполняющим главой республики лично облетают пострадавший от паводка район. Протяженность фронта загрязненной воды в общей сложности составила почти 200 километров. На объектах АЛРОСА сейчас восстанавливают дамбы. Кроме того, в компании пообещали установить мобильные очистные станции на берегу Вилюя.

"Заслушали акционерную компанию АЛРОСА о принимаемых мерах по ликвидации данной технологической аварии, а также недопущении подобных сценариев в будущем. Также даны поручения главам районов по обеспечению в первую очередь населения чистой питьевой водой и водой хозяйственно-бытового назначения", - сообщил врио главы республики Саха Айсен Николаев.

На то, чтобы река вновь стала прозрачной, потребуется еще не меньше недели. Пока же местным жителям придётся запастись терпением. И водой впрок.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".