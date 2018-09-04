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Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Шоссе Энтузиастов до МКАД

11:42
  • вторник
  • 04 сентября 2018

В Москве во вторник прошёл запуск движения на участке Северо-Восточной хорды от Шоссе Энтузиастов до МКАД. В мероприятии принял участие Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник запустил участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Шоссе Энтузиастов до МКАД.

"Не мог себе отказать в удовольствии - проехал от Косинской развязки до Шоссе Энтузиастов, магистраль получилась первоклассной. На самом деле, это один из самых сложнейших участков Северо-Восточной хорды, сама по себе инженерно очень сложная, самая длинная эстакада в городе - 2,5 км прямого хода", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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