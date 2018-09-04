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В Курской области более 100 тысяч человек остались без газа из-за аварии

10:04
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Более 107 тысяч человек остались без газоснабжения из-за разрыва трубы на газопроводе в Курской области. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В Курской области произошла авария на газопроводе, сообщает РИА Новости.

В Минэнерго рассказали, что произошел разрыв трубы диаметром 500 миллиметров на газораспределительной станции города Железногорск в населенном пункте Пасерково.

Более 170 тысяч человек остались без газоснабжения. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Последствия ЧП планируют ликвидировать к 21:00 вторника.

По подсчетам "Интерфакса", это пятая с начала года авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома".

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