В Курской области более 100 тысяч человек остались без газа из-за аварии

Более 107 тысяч человек остались без газоснабжения из-за разрыва трубы на газопроводе в Курской области. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В Курской области произошла авария на газопроводе, сообщает РИА Новости.

В Минэнерго рассказали, что произошел разрыв трубы диаметром 500 миллиметров на газораспределительной станции города Железногорск в населенном пункте Пасерково.

Более 170 тысяч человек остались без газоснабжения. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Последствия ЧП планируют ликвидировать к 21:00 вторника.

По подсчетам "Интерфакса", это пятая с начала года авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома".