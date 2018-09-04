Жертвами ДТП в Дагестане стали 4 человека

Во вторник утром в Кумторкалинском районе Дагестана произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Жертвами аварии стали четыре человека.

В Дагестане четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей в Кумторкалинском районе, передает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МВД.

Авария произошла во вторник утром. Обстоятельства столкновения Hyundai Solaris и автомобиля ВАЗ выясняются.

Ранее власти Дагестана пообещали установить 127 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на 53 аварийных участках дорог в республике.

По данным регионального МВД, число ДТП в Дагестане в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло почти на 20%.

В августе в Дагестане произошла крупная авария, жертвами которой стали восемь человек. Три автомобиля столкнулись возле поселка Мамедкала Дербентского района на 917-м километре федеральной трассы "Кавказ". Возбуждено уголовное дело.