Российские следователи допросили водителя убитых в ЦАР журналистов

Представители Следственного комитета России осмотрели автомобиль убитых в ЦАР российских журналистов и другие вещественные доказательства, а также допросили водителя. Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко нашли мертвыми 31 июля на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. По предварительной версии, на них напали с целью ограбления.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала о ходе расследования дела об убийстве троих российских журналистов в Центральноафриканской республике. Ее слова приводит ТАСС. "С участием сотрудников Следственного комитета дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства", - сообщила Петренко. 31 июля средства массовой информации написали о найденных телах погибших российских журналистов рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. Позднее Министерство иностранных дел России подтвердило гибель корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, на россиян напали с целью ограбления. Те попытались оказать сопротивление и в результате были убиты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.