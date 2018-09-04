Завершившего карьеру биатлониста Устюгова подозревают в употреблении допинга

Международный союз биатлонистов заподозрил двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен назвал обвинения "смешными" и заявил, что будет отстаивать свои права. Устюгов завершил карьеру в 2014 году.

Международный союз биатлонистов заподозрил двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова, завершившего карьеру в 2014 году, в нарушении антидопинговых правил. Об этом сам Устюгов рассказал РИА "Новости".

"Да, я получил на электронную почту уведомление от IBU, что в отношении меня начато расследование, и что обязан ответить в течение 14 дней. Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова", - заявил спортсмен.

Он добавил, что Союзе биатлонистов России ему помогать отказались. Устюгов подчеркнул, что намерен "защищать свое имя" и надеется на "принципы справедливости" у нового состава IBU.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов обвинил четырех российских представителей этого вида спорта в нарушении антидопинговых правил, их фамилии тогда не оглашались. При этом отмечалось, что трое из четырех обвиненных уже завершили спортивную карьеру, а еще один - не выступает и не тренируется в составе национальной команды.

4 мая IBU дисквалифицировал до 24 апреля 2020 года российскую биатлонистку Екатерину Глазырину, признав ее виновной в употреблении допинга. В СБР выразили несогласие с этим решением и заявили о намерении отстаивать права спортсменки в Спортивном арбитражном суде.