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В Благовещенске погиб только один кот, остальные 11 пропали

10:50
  • вторник
  • 04 сентября 2018

Шоу-театр "Котовасия" в Благовещенске подтвердили смерть только одного кота. Остальные 11 пропали. Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту гибели 12 готов.

В шоу-театре "Котовасия" в Благовещенске подтвердили гибель только одного кота, об этом сообщает РИА Новости.

"Кошки жили в вольере на улице, он закрывается на замок. Утром 3 сентября завхоз увидела, что дверь взломана, мертвым был найден кот Денек, Диня, ему 16 лет, он уже не выступал. Остальные 11 кошек исчезли", - рассказала член родительского комитета театра Ольга Арсентьева.

Театр подал заявление полицию.

Ранее сообщалось, что полиция города Благовещенск начала проверку информации о гибели 12 готов шоу-театра "Котовасия". По данным местные СМИ, в преступлении подозревают группу подростков, с которыми накануне происшествия у сотрудников театра возник конфликт.

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