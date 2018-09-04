Адвокат "банды GTA" получил 3 года колонии за попытку хищения у гадалки

Адвокат "банды GTA" Абубакар Манаев осужден на три года за попытку хищения у своей подзащитной - столичной гадалки Нонны Михай. Последняя является фигуранткой дела о хищении в "Нота-банке", и юрист пообещал договориться о рассмотрении ее дела в суде в особом порядке в обмен на десять миллионов рублей.

Суд в Москве приговорил к трем годам колонии адвоката Абубакара Манаева. Юрист признан виновным в попытке похитить десять миллионов рублей у своей подзащитной - гадалки Нонны Михай (фигурантка дела о хищении в "Нота-банке").

Как сообщил агентству ТАСС представитель суда, в связи с признанием вины и полным раскаянием подсудимого его дело было рассмотрено в особом порядке.

По данным следствия, адвокат заявил Михай, что договорился о содействии в рассмотрении уголовного дела в отношении нее в особом порядке и назначении ей наказания в виде условного лишения свободы. Манаев получил от гадалки, которая участвовала в оперативной разработке, часть оговоренной ранее суммы в размере пяти миллионов рублей. При передаче денег юрист был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее Манаев представлял в суде интересы одного из членов "банды GTA" - обвиняемого Умара Хасанова, который был застрелен сотрудниками Росгвардии при попытке побега из здания Мособлсуда в августе 2017 года.