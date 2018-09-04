Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко

Россия на заседании Контактной группы в Минске потребует провести международное расследование убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. К нему нужно подключить всех участников Минского процесса.

Россия намерена поставить вопрос о международном расследовании убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, об этом заявил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

"Завтра на заседании Контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко", - цитирует его "Интерфакс".

Грызлов отметил, что к расследованию должны подключиться все участники Минского процесса.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Власти ДНР назвали случившееся терактом и обвинили в причастности к убийству главы республики киевские власти. Служба безопасности Украины опровергла какое-либо отношение к происшествию.

В минувшее воскресенье Захарченко был похоронен с воинскими почестями. Проститься с ним пришли более 120 тысяч человек.

Исполняющим обязанности главы республики стал Дмитрий Трапезников, до этого занимавший пост вице-премьера.