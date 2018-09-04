СМИ сообщили об ограблении российских туристов в Париже на €1 млн

Трех туристов из России ограбили по дороге из аэропорта Ле Бурже в Париж на миллион евро. Злоумышленники в масках отняли у туристов три чемодана и сумку, а также телефоны.

Радиостанция Europe1 сообщила, что в Париже неизвестные ограбили трех туристов из России на один миллион евро. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что россияне прилетели из Ниццы в аэропорт Ле Бурже, а затем отправились на машине с шофером в столицу. Внезапно путь им преградил другой автомобиль, из которого вышли четыре человека в масках. Злоумышленники отняли у туристов три чемодана и сумку, а также телефоны.

Потерпевшие сообщили правоохранительным органам, что в чемоданах среди прочего были драгоценности. Общую сумму ущерба оценили в миллион евро. Российское посольство пока не дало официального комментария по ситуации.